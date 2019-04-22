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Malatya'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Darende ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor- Hamile kadını taşıyan ve yolda mahsur kalan ambulans, ekiplerin çabasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı

22 Nisan 2019 Pazartesi 00:16
Malatya'da kar yağışı ulaşımı aksattı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İlçede akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolunun Yukarıulupınar mevkisinde bazı tır ve yolcu otobüsleri yolda kaldı.

Kontrolden çıkan araçlar nedeniyle çok sayıda yolcu otobüsü, tır, kamyon ve otomobil yola devam edemedi.

Yukarıulupınar mevkisinde bulunan araçlardan zincirleri olanlara geçiş izni verilirken Darende Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, yol açma çalışmalarının sürmesi nedeniyle Yukarıulupınar mevkisinden Malatya istikametine yolu trafiğe kapattı.

Yolda kalan bazı araç sürüleri ise Karayolları Malatya 81. Şube Şefliği ekiplerinin yolu açmasını bekliyor.

- Ambulans yolda mahsur kaldı

Öte yandan, doğum yapmak üzere olan Büşra Gümüşsay'ı taşıyan ambulans yoğun kar yağışı nedeniyle Yukarıulıpınar mevkisinde yolda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Karayolları ekipleri, ambulansı bulunduğu yerden kurtararak hastaneye ulaştırdı.

Ekiplerin yol açma çalışması sürerken vatandaşların bekleyişi devam ediyor.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 00:16
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