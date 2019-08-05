Malatya’da kamyonet minibüse çarptı: 2 yaralı Malatya’da minibüs ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya’da minibüs ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adliye Kavşağı’nda bulunan alt geçit içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Elazığ istikametinden gelen M.S. idaresindeki 44 BN 341 plakalı kamyonet, aynı yöne seyreden H.Ç. yönetimindeki 23 FS 766 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada N.A. ile Z.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaklaşık olarak trafiğin 30 dakika tek yönde verildiği alt geçitte kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinde kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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