Malatya'da kamyon tırla çarpıştı: 2 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde kamyonun tırla çarpışması sonucu biri ağır, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Darende-Sivas kara yolu Gümüşlüdere mevkisinde Salih Akşimşek'in (38) kullandığı 27 J 9763 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ünal Yılmaz (52) yönetimindeki 06 FR 4879 plakalı tırla çarpıştı.

Akşimşek'in idaresindeki kamyon daha sonra bariyerleri aşarak, şarampole devrildi.

Kazada kamyonda sıkışan Akşimşek, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, Yılmaz ise hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Akşimşek, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bu arada şarampole yuvarlanan kamyondan etrafa dağılan kargo paketleri polis ekipleri tarafından toplandı.