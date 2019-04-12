Malatya'da kafede bıçaklı kavga! 2 yaralı, 3 gözaltı
Malatya'da, bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı12 Nisan 2019 Cuma 07:13
Olay, akşam saatlerinde Malatya'da meydana geldi. Bir kafede karşılaşan Oğuzhan M. ile Hüsnü Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, arkadaşlarının da katılması ile kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, iddiaya göre Oğuzhan M. ile Hüsnü Y. birbirlerini bıçakla yaraladı. Yaralılar, kavgayı görenlerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
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