Malatya’da kaçakçılık operasyonu Malatya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen gümrük kaçağı tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 bin 475 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı 156 kilo gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.

Malatya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen gümrük kaçağı tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 bin 475 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı 156 kilo gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.

Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "gümrük kaçağı tütün mamülleri" Kaçakçılığına yönelik yapılan 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu 2 bin 475 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 156 kilo gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.Konuyla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.