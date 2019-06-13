Malatya’da kaçakçılık operasyonu
Malatya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen gümrük kaçağı tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 bin 475 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı 156 kilo gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.13 Haziran 2019 Perşembe 15:09
Malatya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen gümrük kaçağı tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 bin 475 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı 156 kilo gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.
Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "gümrük kaçağı tütün mamülleri" Kaçakçılığına yönelik yapılan 2 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucu 2 bin 475 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 156 kilo gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.Konuyla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
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