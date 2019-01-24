Malatya'da kaçak kazı operasyonu Yazıhan ilçesindeki sit alanında iş makinesi yardımıyla kaçak kazı yapan 2'si kamu görevlisi 14 şüpheli gözaltına alındı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 14 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Yazıhan ilçesinde 1'inci derece sit alanı olan tümülüste kaçak kazı yapıldığını belirledi. Ekiplerce gece saatlerinde düzenlenen operasyonda, kazı alanından iş makinesi ile kaçmaya çalışan 2'si kamu görevlisi 14 şüpheli yakalandı. Operasyonda metal arama dedektörü, balyoz ile çeşitli aletler ele geçirildi. Sit alanında yapılan kontrolde ise 20 metre genişliğinde ve derinliğinde kazı yapıldığı tespit edildi.

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