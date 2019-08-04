Malatya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı Malatya iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Malatya iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; M.G. yönetimindeki 44 T 1050 plakalı otomobil ile M.D. idaresindeki 44 AAS 785 plakalı otomobil Tavşantepe mevkiinde çarpıştı.Kazada M.G., G.E.,N.A., K.A, H.A, Ş.A., ile Ş.A. yaralandı.

Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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