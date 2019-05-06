Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Malatya’da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya’da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere, Şahbaz Sokak içerisinde seyir halinde olan Celal A. idaresindeki 44 PT 486 plakalı otomobil ile İlyas G. yönetimindeki 46 HM 208 plakalı otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda çarpıştı. Kaza otomobil sürücülerinden Celal A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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