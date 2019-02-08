Malatya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var Malatya'da 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Malatya'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ayrımında, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.







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