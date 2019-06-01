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Malatya’da huzur ve trafik uygulaması

Ülke genelinde eş zamanlı olarak Malatya’da da Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması gerçekleştirildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:44
Malatya’da huzur ve trafik uygulaması

Ülke genelinde eş zamanlı olarak Malatya’da da Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması gerçekleştirildi.


Gün sabah 08.00-24:00 saatleri arasında Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı 120 ekip, 464 personel, 2 dedektör köpek ile 15 sabit uygulama noktasında denetim gerçekleştirildi.


Huzur uygulamasında 13 okul önü, 12 servis aracı ve umuma açık ile 54 yer kontrol edilirken, 1 servis aracına 216 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde 3 bin 353 şahsın GBT sorgusu yapılırken aranması bulunan 7 şahıs yakalanarak haklarında gerekli işlemler yapıldı.


Ayrıca denetimlerde 486 araç kontrol edilerek 33 araç sürücüsüne 6 bin 494 TL cezai işlem uygulandığı da bildirildi. Uygulama esnasında 1 araç ise trafikten men edildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:44
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