Malatya’da huzur uygulaması

Malatya’da polis ekipleri tarafından huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019-3” Malatya’da 109 ekip, 723 personel, 1 dedektörköpeğin katılımı ile 15 sabit uygulama noktasında yapıldı.

Uygulamada,2 bin 67 şahsın GBT sorgulaması yapılırken 263 araç kontrol edildi 12 araç sürücüsüne 3 bin 160 TL ceza uygulandı.Uygulama kapsamında 207 umuma açık yer de kontrol edilirken 12 ruhsatsız iş yeri ile ilgili tutanak tanzim edildi ve4 şahsa Kababahatler Kanunu kapsamında 612 TL ceza yazıldı.

AyrıcaBattalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler ve Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timlerince yapılan uygulama ve çalışmalarda ise,6 bin 835 şahsın GBT sorgulaması yapıldı, 1 kayıp şahıs,4 aranan şahıs ve 16 yoklama kaçağı yakalandı.