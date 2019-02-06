0553 313 94 23

Malatya'da hırsızlık operasyonu

Çok sayıda araçta ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:16
Malatya'da hırsızlık operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'da, çok sayıda araç ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte Şifa, Çavuşoğlu ve Akpınar mahallelerinde araçlardan akü, teyp ve amfi çalınması ile bazı iş yerlerinden yapılan hırsızlıkla ilgili faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlıkların meydana geldiği adreslerin çevresinde detaylı soruşturma yürüten ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.İ, M.G, Ş.K. ve R.İ. tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:16
  1. gözaltı
  2. HIRSIZLIK
  3. Malatya
  4. operasyon
  5. tutuklandı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" kampanyası
    1. "Öncelik hayatın, öncelik yayanın"..
    2. Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanı..
    3. Trump'ın avukatının Kongre'deki bir..
    4. Çin'de HIV virüsü bulaşan bağışıklık..
    5. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    6. GÜNCELLEME - "DEAŞ'ın temizlenmesi ve..
    7. Tunus'ta binlerce öğretmenden maaş..
    8. Başkan Erdoğan: Çin'i çok başarılı..
    9. Thatcher'ın heykeli doğduğu kasabaya..
    10. AK Parti'den Macron'un kararına kınama
    11. AK Parti'den Fransa'ya sert tepki: Siz..
    12. Kartal'da bina çökmesi
    13. e-tebligat uygulaması nedir? Kimler..
    14. Binali Yıldırım'ın, Çipras'ı kabulü
    15. Düzce'deki FETÖ'nün "çatı yapılanması"..
    16. Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları
    17. Mersin'de 19 bin 734 adet uyuşturucu..
    18. D Vitamini eksikliği nedir? D..
    19. Suriye'de S-300'ler harekete geçirildi
    20. Fatih Terim'in kızından TFF'ye çok..
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi