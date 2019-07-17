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Malatya’da havuzda feci ölüm

Malatya’da bir yüzme havuzunda zemine kafa üstü çakılan genç feci şekilde can verdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:04
Malatya’da havuzda feci ölüm

Malatya’da bir yüzme havuzunda zemine kafa üstü çakılan genç feci şekilde can verdi.


Olay, Malatya-Elazığ karayolu 6’ncı kilometresinde bulunan özel bir yüzme havuzunda meydana geldi. İddiaya göre, yüzme havuzuna giden İnanç Can (21)havuza kafa üstü atladı. Atlayış sonrasında kafası beton zemine çakılan genç olay yerinde feci şekilde can verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnanç Can’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:04
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