0553 313 94 23

Malatya’da haşereyle mücadele çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi bahar aylarının aşırı yağışlı geçmesiyle birlikte özellikle bu yıl beklenenin üzerinde artış gösteren haşerelere karşı mücadele çalışmalarını geceli-gündüzlü sürdürüyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:29
Malatya’da haşereyle mücadele çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi bahar aylarının aşırı yağışlı geçmesiyle birlikte özellikle bu yıl beklenenin üzerinde artış gösteren haşerelere karşı mücadele çalışmalarını geceli-gündüzlü sürdürüyor.


Mücadele çalışmalarını 30 araç 195 makine ve teçhizat, 70 ekiple sürdüren Büyükşehir Belediyesi, üreme noktalarındaki periyodik ilaçlamaları sık sık yapıyor.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlardan gelen en yoğun taleplerden birinin haşereyle mücadele olduğunu söyledi. Konunun uzmanlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Gürkan, “Larva döneminde yağışlar nedeniyle yeterli düzeyde çalışmalar yapılmadığı için haşerelerde artış oldu. Teknik ekiple yaptığımız toplantılar neticesinde farklı ilaç türlerinin kullanılması gerektiğini söylediler. İlaçları kısa bir sürede temin ederek, 30 araç 195 makine-teçhizat ve 70 ekiple bu çalışmaları geceli- gündüzlü yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Malatya kent merkezi ve ilçelerinde çalışmalar devam ediyor.Çağrı merkezimize gelen bütün şikâyetleri takip ediyoruz. Çağrı merkezimize gelen çağrı endeksi minimum düzeye iniyor. Bu hafta sonuna kadar sıfır düzeyine gelecektir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan paylaştı! İşte yeni askerlik sisteminin detayları
    1. Erdoğan paylaştı! İşte yeni askerlik..
    2. Vali Arslantaş’tan Jandarma..
    3. Osmaneli Belediyesi Olağan Meclis..
    4. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    5. Geleneksel Futbol Şenliği Turnuvası
    6. Erdoğan paylaştı! İşte yeni sistemin..
    7. "Microsoft Teknoloji Merkezi,..
    8. Bariyere çarpan otomobil tarlaya uçtu:..
    9. Sadece avukatın yapacağı işleri yapan..
    10. Vezirhan Belediyesi Olağan Meclis..
    11. Lefke Bezi dünya markası olacak
    12. Didim’de kaçak alkole geçit yok
    13. Türkiye ile Ürdün arasındaki savunma..
    14. Serbest piyasada altın fiyatları
    15. Başkan Ataç engelli bireylerle bir..
    16. Üniversite sağlık personeli alımları..
    17. Silvan’da KOSGEB girişimcilik..
    18. Denizden çıkanlar şoke etti
    19. Altıeylül’de caddeler yenileniyor
    20. Limon, sınav öncesi sürücüleri uyardı
    21. Bu da kadınlara özel ‘çay evi’
    22. Geliştirdiği yöntemle tek ağaçtan 4..
    23. Yatırımlarda kurumsal yönetim için iş..
    24. Beyçayırlılar Derneği’nden şenlik
    25. 3 bin 146 öğrenci aynı anda kep attı
    26. Erzincan Baro Başkanı Aktürk, Yargı..
    27. Binali Yıldırım: “Şu anda Devlet..
    28. Minik öğrencilerden resim sergisi
    29. Vali Yazıcı’dan Jandarmaya kutlama..
    30. Çavuşoğlu-Le Drian ortak basın..
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu