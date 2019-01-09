Malatya'da halk otobüsü devrildi: 6 yaralı

Malatya'da halk otobüsü devrildi: 6 yaralı09 Ocak 2019 Çarşamba 20:56
MALATYA (AA) - Malatya'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tolga İzci yönetimindeki 44 J 4250 plakalı özel halk otobüsü, Yazıhan ilçesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan 6 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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