Malatya’da günübirlik evlere operasyon

Malatya’da günübirlik kiralanan evler, kiralık araç firmaları ve göçmen kaçakçılığı uygulamasında kayıt dışı 4 ev ve 3 araç kiralama firmasına 53 bin 962 TL para cezası kesildi.

Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde günübirlik kiralanan evler, kiralık araç firmaları ve göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen uygulama Malatya’da da yapıldı. 23 ekip ve 80 personelin katıldığıuygulamada 11 firmaya ait 79 günübirlik ev denetlendi. Denetimi yapılan evlerin 78 adetinin kayıtlı olduğu tespit edilirken, 1 günübirlik evin de sisteme kaydı yapıldı. Denetleme neticesinde 3 adet günübirlik evin sistem üzerinden anlık veri girişi yapılmadığı tespit edilirken, 1 adet günübirlik evin de kayıt dışı günübirlik işlem yaptığı belirlendi. 4 adet günübirlik eve 30 bin 676 TL idari para cezası uygulanırken, 72 adet kiralık araç firmasının da denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 3 adet kiralık araç firmasına kiralanan araçların sisteme veri girişini yapmadığı tespit edilirken, toplamda 3 kiralık araç firmasına toplam 23 bin 286 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada, ayrıca Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünce hakkında Türkiye’ye illegal olarak giriş yapmaktan dolayı idari işlem yapılan 28 Pakistan uyruklu, 3 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 31 şahsın da sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildiği belirtildi. Yaşı küçük 9 çocuğun ise Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan göçmen kaçakçılığına yönelik kontrollerde şehir girişinde gerçekleştirilen denetimlerde, Afganistan uyruklu toplam 42 şahıs sahte yol izin belgesi ile yakalandı. Emniyetin açıklamasında ayrıca Battalgazi ilçesinde 70 yabancı uyruklu şahsın da sorgulamalarının yapıldığı belirtildi.