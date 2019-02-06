Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu Mersin'deki soruşturma kapsamında aranan zanlı, babasının Hekimhan ilçesindesi evinde yakalandı

MALATYA (AA) - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Malatya'da babasının evinde gözaltına alındı. Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan H.D'nin, babasının Kurşunlu Mahallesi'ndeki evine gelip gittiğini belirledi. Evi takibe alan ekipler, zanlıyı buraya geldiğinde gözaltına aldı. Şüpheli H.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından Mersin Emniyet Müdürlüğüne gönderilecek.

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