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Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası

FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 4 sanığa, 2 yıl 6 ay ila 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:31
Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası

MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 4 sanık, 2 yıl 6 ay ila 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına, tutuksuz yargılanan İbrahim Sever, Mehmet Demirtaş ve Fahrettin Aladağ ile avukatları katıldı.

Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıklarını, FETÖ'ye yakın dernek ve vakıflarla bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Aladağ'a "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, Demirtaş'a "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, Sever'e ise aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Malatya 1. Ağır Mahkemesindeki diğer davada ise tutuksuz yargılanan Elif Bakır'a, "Terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:31
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  2. Duruşma
  3. FETÖ
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