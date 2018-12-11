Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası

MALATYA (AA) - Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda yargılanan 3 sanıktan ikisi 6 yıl 3'er ay, diğeri ise 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan Ufuk Ercul, tutuksuz sanıklar Bünyamin Bingöl ve Alpaslan İnal ile avukatları katıldı.

Savunmalarında atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.



Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti. Savcı, sanıkların, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ercul'u "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, diğer sanıklar Bingöl ve İnal'ı ise aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Ercul'un tutukluluk halinin devamına, sanık Bingöl'ün ise hükümle tutuklanmasına karar verdi.