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Malatya'da FETÖ operasyonu! 12 kişi gözaltında

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 12 hükümlü yakalandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:10
Malatya'da FETÖ operasyonu! 12 kişi gözaltında

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY davaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan hükümlülere yönelik çalışma başlattı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen doktor, akademisyen, vergi dairesi müdür yardımcısı, polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 hükümlü yakalandı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:10
  1. Malatya
  2. FETÖ operasyonları
  3. FETÖ hükümlüleri
  4. FETÖ operasyonlar
  5. Firari FETÖ'cüler
  6. Gözaltılar var
  7. Terörle Mücadele

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