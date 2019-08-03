Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Malatya’da otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda 1 kadın öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Malatya’da otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda 1 kadın öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, Malatya-Kayseri Karayolu’nun 21. kilometresi Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Kemal Günay idaresindeki 34 HR 7913 plakalı pikapile Malatya istikametine seyir halinde iken kontrolden çıkan araç takla atarak yoldan çıkıp devrildi.Sürücü Kemal Günay yaralanırken, eşi Dilşat Günay ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken,kaza yapan Günay ailesinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptıkları öğrenildi.

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