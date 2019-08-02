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Malatya’da ERTV HD yayına geçti

Malatya’da yayın yapan ERTV, bugünden itibaren HD yayın ile izleyicileriyle buluşuyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 09:28
Malatya’da ERTV HD yayına geçti

Malatya’da yayın yapan ERTV, bugünden itibaren HD yayın ile izleyicileriyle buluşuyor.


Televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Eren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gelişen teknoloji ile birlikte her geçen gün yayın kalitesine ve hızına yenilikler katmaya devam eden bölgenin en büyük televizyonu ER TV şimdi de HD yayını ile görüntü kalitesini kat be kat arttırarak izleyicileri ile buluşuyor" ifadelerine yer verdi.


1 Ağustos itibariyle frekans değişmeden sadece HD uyumlu uydu alıcılarından daha kaliteli bir görüntü ile izleyicilerinin karşısına çıktıklarını söyleyen Eren, "Bundan sonra da gelişen ve değişen teknoloji ile birlikte yayın hayatına devam edeceğiz. 1994 yılında Malatya’da yayın hayatına başlayan ERTV aradan geçen 25 yıllık süreçte bir çok yeniliği izleyicilerine sundu. Doğru, hızlı ve tarafsız yayıncılık ilkesi ile yayın hayatını sürdüren ERTV 1 Temmuz 2015 tarihinde de TÜRKSAT 4A üzerinden uyduda yayın hayatına başlamıştı." ifadeleri kullandı.


Şu anda Smart TV, IP TV ve Artı Yerel Medya uygulamalarında da her an her yerde yayınlarını sürdürdüklerini belirten Eren, " ERTV, ayrıca tüm sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarına da devam etmektedir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:28
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