Malatya’da erken bayramlaşma

Malatya Valiliğinde tatile gidecek personel için erken bayramlaşma programı düzenlendi. Programa Vali Aydın Baruş da katıldı.

Ramazan Bayramına kısa bir süre kalırken, tatil öncesi son iş gününde Malatya Valiliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Valilik Makam’ında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Vali Yardımcıları Ali Deniz Sürmen, Ahmet Çırakoğlu, Abdül Kadir Duran, Turgay Gülenç, Mehmet Güder, Güher Sinem Büyüknalçacı ile birim amirleri ve valilik personeli katıldı.

Tüm personelle tek tek bayramlaşan Vali Baruş, tüm personelin aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmesini diledi.

Bayram tedbirleri açıklandı

Öte yandan Malatya Valiliği bugün başlayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili ile ilgili tedbirleri açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada ‘Ramazan Bayramının huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışmakta olan güvenlik güçlerimize önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda, Ramazan Bayramı süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından İlçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

Açıklama da, kentteki Devlet Hastanelerinde tatil süresince yeterli sayıda sağlık personelinin bulundurulacağı da belirtildi.