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Malatya'da bin litre sahte içki ele geçirildi

Hekimhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda2 zanlı yakalandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:07
Malatya'da bin litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde,bin litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahtealkolsatışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, Hekimhan ilçesinde 2 şüphelinin, evlerinde sahte rakı imal ederek ticaretini yaptığı belirlendi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyenjandarmaekipleri, bin litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:07
  1. Malatya'nın Hekimhan ilçesi
  2. sahte içki
  3. Hekimhan ilçesi
  4. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
  5. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri

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