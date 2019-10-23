Malatya'da bin litre sahte içki ele geçirildi Hekimhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda2 zanlı yakalandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde,bin litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahtealkolsatışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, Hekimhan ilçesinde 2 şüphelinin, evlerinde sahte rakı imal ederek ticaretini yaptığı belirlendi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyenjandarmaekipleri, bin litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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