Malatya'da anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi!
Malatya'da anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.04 Mart 2019 Pazartesi 07:21
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri görevlileri, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu M.K'nin (42) üst araması sırasında üzerindeki anahtarlık ekiplerin dikkatini çekti.
2 mermi alıyor
İncelemede, söz konusu cihazın anahtarlık şeklinde, 6,35 çapında iki mermi alan tabaca olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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