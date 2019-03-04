Malatya'da anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi! Malatya'da anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri görevlileri, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu M.K'nin (42) üst araması sırasında üzerindeki anahtarlık ekiplerin dikkatini çekti. 2 mermi alıyor İncelemede, söz konusu cihazın anahtarlık şeklinde, 6,35 çapında iki mermi alan tabaca olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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