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Malatya’da eğlence yerlerine sıkı denetim

Malatya’da çok sayıda eğlence merkezinde denetim yapıldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
Malatya’da eğlence yerlerine sıkı denetim

Malatya’da çok sayıda eğlence merkezinde denetim yapıldı. Asayiş uygulamasının yanı sıra vergi ve SGK görevlilerinin de yer aldığı denetimlerde ceza yağdı.


Kentte eğlence merkezlerinin yer aldığı bölgelerde gece 22.00-24.00 saatleri arasında denetim gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Battalgazi Belediyesi ekiplerinin katılımıyla oluşan toplam 85 kişilik ekip, 11 umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetim yaptı.


Denetimlerde 279 şahıs sorgulanırken, basit yaralama suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. Aramalarda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 9 adet mermi de ele geçirildi.


İş yerlerinde yapılan denetimlerde 3 iş yerinde kapalı alanda sigara içildiği tespit edilirken, 51 şahsın SGK girişinin olmadığı, 6 iş yerinin canlı müzik ruhsatının bulunmadığı, 3 iş yerinin Vergi Levhası ve adisyon fişinin eksik olduğu da tespit edildi. Yine 3 iş yerinin ÖKC fişinin eksik olduğu, 5 iş yerinin İşletme Kayıt belgesinin bulunmadığı, 3 iş yerinin Ödeme Kayıt cihazının eksik olduğu, 1 iş yerinin Maliye kaydı bulunmadığı, 1 iş yerinin ise ruhsatsız olduğu tespit edilerek ilgili kurum görevlilerince gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
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