Malatya'da eğlence merkezinde silahlı kavga Eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga, caddede devam etti, polis olay yerinden kaçan tarafları yakalamak için çalışma başlattı

MALATYA (AA) - Malatya'da bir eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kent merkezinde Cezmi Kartay Caddesi'ndeki bir "eğlence merkezi"nde kimlikleri tespit edilemeyen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralananın olmadığı kavga, daha sonra, caddede devam etti. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerce tabancayla ateş açıldı. Olay yerinden kaçan tarafları yakalamak için polis ekipleri, çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, boş kovanları toplayarak inceleme yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.