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Malatya'da eğitime kar engeli

Vali Aydın Baruş Malatya genelinde yarın eğitime ara verildiğini açıkladı

30 Aralık 2018 Pazar 19:49
Malatya'da eğitime kar engeli

MALATYA (AA) - Malatya'da kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam ve yarın yoğun kar yağışının beklendiğini belirtti.

Baruş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya il genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 19:49
  1. 31 Aralık
  2. eğitime ara
  3. eğitime kar engeli
  4. Malatya Valisi Aydın Baruş

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