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Malatya’da"Dünya Su Günü" etkinliği

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle Malatya Battalgazi 30 Ağustos İlk Okulunda bir etkinlik düzenlendi.

22 Mart 2019 Cuma 12:29
Malatya’da"Dünya Su Günü" etkinliği

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle Malatya Battalgazi 30 Ağustos İlk Okulunda bir etkinlik düzenlendi.


30 Ağustos İlk Okulu tarafından çocukların çevre sorunlarına duyarlı ve bu konuda çözüm üreten sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini hedeflenmesi amacıyla Dünya Su Günü etkinliği düzenlendi. kutladı. Etkinlikte öğrenciler suyun önemini anlatan panolar hazırlayıp, oyunlarla renklendirdi. Öğretmenlerden Tuba Tanyıldızı, kutlamalarda öğrencileriyle hayat kaynağı olan suyun insanlık için önemine dikkat çektiklerini aktardı.


Etkinlikle ilgili bilgi veren Tanyıldızı, “Öğrencilerimiz suyun önemini anlatan panolar yaptılar. Eğlenceli etkinlikler ile suyu oyunlarımızda yaşattılar. Suyun önemini kavrayarak, su kaynaklarını bilinçli, duyarlı, adil ve barışçıl olarak kullanmanın tüm insanlık için önemini okul bahçemizde düzenlediğimiz etkinliklerle öğrencilerimiz anlattı. Etkinliğin düzenlenmesinde bize her türlü desteği sağlayan okul müdürümüz Hasan Hüseyin Yıldırım’a ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:29
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