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Malatya’da doğalgaz patlaması: 1 ölü

Malatya’da bir apartmanın doğalgaz hattından kaynaklandığı iddia edilen patlama sonrası çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

07 Mart 2019 Perşembe 11:01
Malatya’da doğalgaz patlaması: 1 ölü

Malatya’da bir apartmanın doğalgaz hattından kaynaklandığı iddia edilen patlama sonrası çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

 

Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Çamlıbel Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3’üncü katında sabah 07.00 sıralarında patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangında evde bulunan 75 yaşındaki yatağa bağımlı hasta Fatma Koç yanarak hayatını kaybederken, Kamil Koç (42), Selda Koç (37) ve çocukları B.K. (9) yaralandı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu sanılırken, çıkan yangında ev tamamen küle döndü. Diğer evlerin de zarar gördüğü yangında büyük korku yaşayan apartman sakinleri olayın şokunu uzun süre atamadı. Görgü tanıkları, patlama sesi ile uyandıklarını belirterek sonrasında başlayan yangın ile birlikte büyük bir panik yaşandığını söyledi.

 

Hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olay sonrası doğalgaz ekipleri de binada uzun süre inceleme yaptı.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:01
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