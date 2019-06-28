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Malatya’da dini nikahlı eşini yaralayan şüpheli tutuklandı

Malatya’da ayrıldığı dini nikahlı eşi ve baldızını yaralayan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

28 Haziran 2019 Cuma 11:56
Malatya’da dini nikahlı eşini yaralayan şüpheli tutuklandı

Malatya’da ayrıldığı dini nikahlı eşi ve baldızını yaralayan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ona yardım eden akrabası ise adli kontrol ile serbest kaldı.


Geçtiğimiz günlerde İnönü Mahallesi Diş Hastanesi ön kısmında yolda yürürken dini nikahlı eşi Zehra A. (16) ve Makbule A’ya (19) pompalı tüfekle ateş açarak kaçan Mahmut D.’nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.


Ekipler, saldırıyı düzenleyen Mahmut D. ve ona yardım ettiği belirlenen akrabası İlhami D.’yi saklandıkları evde yakalayarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut D. tutuklanırken, İlhami D. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


İşyerindeki silahlı kavgaya 1 tutuklama


Öte yandan, önceki gün İnönü Caddesi üzerinde bir işyerinde yaşanan silahlı kavga olayı ile ilgili de yunus ekipleri tarafından olay yerinde pompalı tüfekle yakalanan şüpheli Aykut Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.


Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı “Ateşli silahla kasten yaralama, korku ve panik oluşturacak şekilde genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme ve mala kasten zarar verme” suçlamaları ile tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:56
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