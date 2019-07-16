Malatya’da dikkat çeken pankart! Ana muhalefet partisinin hedef haline getirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Malatyalılardan pankartlı destek geldi. Malatyalılar, “Dışarıdaki hainler için S-400, İçerideki hainler için Süleyman Soylu yeter” pankartı taşıdılar.

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Malatya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir vatandaşın 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek’ temalı pankart büyük ilgi çekti. Malatya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İnönü Meydanı'nda anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Malatya sebze-meyve halinde esnaflık yapan İrfan Yılmaz adlı vatandaşın taşıdığı pankart büyük ilgi çekti. “İçerideki hainler için Süleyman Soylu yeter” Ana muhalefet partisinin yer yer hedef haline getirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek teması taşıyan pankartta "Dışarıdaki hainler için S-400, İçerideki hainler için Süleyman Soylu yeter" ifadesi yer aldı.

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