Malatya'da deterjan kutularına gizlenmiş 39 kilo 464 gram eroin ele geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen operasyonda, bir araçta deterjan kutularına gizlenmiş 39 kilo 464 gram eroin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbari çalışmalar sonucunda, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi. Plakası belirlenen ve Darende ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramalarda, deterjan kutuları içine zulalanmış 39 kilo 464 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen araç sürücüsü E.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.