Malatya'da deterjan kutularına gizlenmiş 39 kilo 464 gram eroin ele geçirildi

Malatya'da deterjan kutularına gizlenmiş 39 kilo 464 gram eroin ele geçirildi07 Mart 2019 Perşembe 11:46
MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen operasyonda, bir araçta deterjan kutularına gizlenmiş 39 kilo 464 gram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbari çalışmalar sonucunda, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi.
Plakası belirlenen ve Darende ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramalarda, deterjan kutuları içine zulalanmış 39 kilo 464 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen araç sürücüsü E.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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