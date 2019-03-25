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Malatya’da depremde bazı evler hasar gördü

Malatya’da meydana gelen 4.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:35
Malatya’da depremde bazı evler hasar gördü

Malatya’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde Arguvan ve Hekimhan ilçelerine bağlı mahallelerde bazı evlerde hasar oluştu.


AFAD’ın verilerine göre Malatya’nın Arguvan ilçesinde yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hasar çalışmaları başladı. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Arguvan ve Hekimhan’a bağlı bazı mahallelerde hasar çalışması yaptı. Birçok evde hafif derecede çatlak oluştuğu öğrenilirken, yetkililer hasarlı evlere girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.


Depremin ardından Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da köyleri ziyaret ederek, hasar gören evlerde incelemelerde bulundu. Depremde can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Kızıldaş, “Ancak gezdiğimiz yerlerde evlerde büyük oranda hasar oluşmuş. Riskli olan evlerde vatandaşlarımızın oturmamalarını istedik. Çadırlar kurulacak buralara risk geçene kadar. Yıkılan binamız yok ama ciddi çatlaklar ve oturulamayacak kadar riskli evler var. Tüm Arguvan’a ve Malatyalılara geçmiş olsun” diye konuştu.



4 gün arayla korkutan depremler


Malatya’nın Arguvan ilçesinde 21 Mart’ta da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olmuştu. 4 gün önceki depremde 15 evde ağır, 50’ye yakın evde ise hafif hasar oluşmuştu. Bu depremin yaraları sarılırken, aynı bölgede yaşanan ikinci depremle bölge halkında tedirginlik arttı. Evleri hasarlı olan vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalırken, bölgedeki artçı depremlerin ise sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:35
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