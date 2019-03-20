Malatya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, yasak yayınlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerden bazılarının sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

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