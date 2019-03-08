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Malatya’da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Malatya’da yapılan operasyon ile eski dönelere ait çok sayıda metal objeler ele geçirildi.

08 Mart 2019 Cuma 15:36
Malatya’da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Malatya’da yapılan operasyon ile eski dönelere ait çok sayıda metal objeler ele geçirildi.


Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda eski dönemlere ait tarihi eser olduğu değerlendirilen 125 adet kolye, sikke, yüzük, kaşık ve iğne benzeri metal objeler ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli hakkında ‘2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefetten’ yasal işlem yapılırken ele geçirilen tarihi eserler ise incelenmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:36
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