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Malatya’da cinayet: polis memuru ve annesi öldü

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada izinde olan polis memuru ile annesi hayatını kaybetti.

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:57
Malatya’da cinayet: polis memuru ve annesi öldü

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada izinde olan polis memuru ile annesi hayatını kaybetti.


Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Ancar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; aynı bölgede kayısı bahçeleri bulunan polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fadime Aybar akrabaları olan C.A., Y.A.arasındayol yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada C.A. ve Y.A. tarafından açılan ateş sonucunda Bekir Aybar ile Fatma Aybar yaralandı.


C.A. ve Y.A. olay yerinde kaçarken silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gaziantep ilinde görev yaptığı öğrenilen polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fatma Aybar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri C.A. ve Y.A.’yıolayda kullandıkları suç aletleri ile birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.


Polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fatma Aybar’ın cenazeleri Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, İl jandarma Komutanı Necmi İnce de olay yerine gelerek bilgi aldı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:57
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