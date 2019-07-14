Malatya’da cinayet Malatya’da bir kişi, eniştesi olduğu iddia edilen şahsı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Malatya’da bir kişi, eniştesi olduğu iddia edilen şahsı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. eniştesi olduğu iddia edilen Eyüp M.’ye otomobil ile takibe aldığı Fethi Gemuhluoğlu Sokak içerisinde pompalı tüfekle 5 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu Eyüp M. kanlar içerisinde yere yığılırken, H.Y. Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği olayda Eyüp M. hayatını kaybetti. Olayın gerçekleştiği sokak içerisinde inceleme yapan polis ekipleri, 4 boş, 1 dolu tüfek kartuşu buldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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