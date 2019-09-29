Malatya'da can pazarı! Çok sayıda ekibin sevk edildiği kazada 26 yaralı Malatya-Sivas kara yolunda yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Malatya'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı. Murat Altuntaş idaresindeki 44 BT 452 plakalı yolcu midübüsü, Malatya-Sivas kara yolu Dilek Mahallesi civarında devrildi. Kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bazılarının durumu ağır Kazada, sürücü ve araçtaki 25 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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