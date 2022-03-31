1 Nisan Cuma gecesi tüm yurtta 90 bin camide teravih namazı kılınacak. Vatandaşlar ise yaşadıkları şehirlerde saat kaçta teravih kılınacağını araştırıyor.

Teravih namazının hükmü nedir?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

Malatya’da bugün teravih saat kaçta? Malatya teravih saatleri:

Malatya’da 1 Nisan Cuma gecesi teravih namazı 20.14’te kılınacak.

Malatya ramazan ayının 2.günü teravih saat kaçta?

Malatya’da a 2 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 20.15'te kılınacak.

Malatya ramazan ayının 3.günü teravih saat kaçta?

Malatya’da 3 Nisan Pazar günü teravih namazı 20.16’da kılınacak.

Malatya ramazan ayının 4.günü teravih saat kaçta?

Malatya’da 4 Nisan Pazartesi günü teravih namazı 20.17'de kılınacak.

Malatya ramazan ayının 5.günü teravih saat kaçta?

Malatya’da 5 Nisan Salı günü teravih namazı 20.19'da kılınacak.

Malatya ramazan ayının 6.günü teravih saat kaçta?

Malatya’da 6 Nisan Çarşamba günü teravih namazı 20.20’de kılınacak.

Malatya ramazan ayının 7.günü teravih saat kaçta?

Malatya’da a 7 Nisan Perşembe günü teravih namazı 20.21'de kılınacak.

Malatya ramazan ayının 8.günü teravih saat kaçta?

Malatya’da 8 Nisan Cuma günü teravih namazı 20.22'de kılınacak.

Malatya ramazan ayının 9.günü teravih saat kaçta?

Malatya’da 9 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 20.23'te kılınacak.

Malatya ramazan ayının 10.günü teravih saat kaçta?

Malatya’da 10 Nisan Pazar günü teravih namazı 20.24’da kılınacak.