Malatya'da buğday tarlasında yangın

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü. İlçenin Yeni Mahallesi'nde bulunan 13 dönümlük buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın sonucu 13 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangının araziye atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.