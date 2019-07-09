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Malatya’da bir haftada 12 ayrı uyuşturucu operasyonu:19 gözaltı

Malatya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

09 Temmuz 2019 Salı 11:12
Malatya’da bir haftada 12 ayrı uyuşturucu operasyonu:19 gözaltı

Malatya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda esrar maddesi de ele geçirildi.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında kentte son bir hafta içerisinde 12 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, toplam 5 kilogram 670 gram esrar maddesi, 107 kök kenevir bitkisi, 11,15 gram metamfetamin maddesi,6,10 gram sentetik kanabinoid maddesi(Bonzai), 2 adet ecstasy hap, 3 adet tabanca, 9 adet fişek ve 1 adet pompalı tüfek de ele geçirildi.


Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, daha sonra mahkemeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklanırken 2 şahıs ise Adli Kontrol Hükümleri uygulanmak üzere serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde kullanıcısı 14 şüpheli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:12
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