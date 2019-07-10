0553 313 94 23

Malatya'da bıçaklı saldırı ve darp

10 Temmuz 2019 Çarşamba 22:41
Malatya'da bıçaklı saldırı ve darp

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Yaralıyı kaldırıldığı hastanede ziyarete giden arkadaşı da husumetlileriyle karşılaşınca darbedildi.

Merkez Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi'nde bir kahvehanede oturan Faruk Ö, iddiaya göre tanımadığı 2 şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Faruk Ö'yü ziyarete giden arkadaşı Onur K' da burada daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen bir grupla karşılaşarak tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Onur K, darp neticesinde yaralandı.

Polis ekipleri, kavgayı duyarak hastaneye gelen ve taşkınlık çıkaran iki tarafın yakınlarına müdahale ederek olayı kontrol altına aldı.

Öte yandan kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 22:41
  1. bıçaklı saldırı
  2. kavga
  3. Malatya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Tanıtım yapmazsanız markalaşma değerinizi kaybedersiniz"
    1. "Tanıtım yapmazsanız markalaşma..
    2. Egemen Bağış'tan Ali Babacan'a çağrı:..
    3. Malatya'da bıçaklı saldırı ve darp
    4. Kısa mesafeyi duyunca yolcuyu araçtan..
    5. FETÖ'nün karanlık yüzü Saraybosna'da..
    6. İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi..
    7. Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları
    8. Amal Clooney'den dünya liderlerine..
    9. Denizlispor'da yeni transferler kampa..
    10. Konya'da sahte tarihi eser operasyonu
    11. Miçotakis'ten FETÖ'cülere kötü haber!..
    12. Dünyada bir ilk! Davalara yüzleri..
    13. Kırıkkale'de yabancı uyruklu kişiye..
    14. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    15. Bangladeş'te iklim nedeniyle göç..
    16. Liverpool'da Origi'nin sözleşmesi..
    17. Clippers'tan iki yıldız transferi
    18. Başkan Tekin, sergi açılışına katıldı
    19. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    20. Mardin’de iki akraba aile arasında..
    21. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    22. Jandarmadan sahte eser ve para üretimi..
    23. Uçuruma yuvarlanan araç sürücüsü..
    24. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    25. Yemen hükümetinden "esir takası..
    26. Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi..
    27. "Barış Yürüyüşü" Potoçari Anıt..
    28. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    29. Polisten ’Fırtına’lı uyuşturucu baskını
    30. Amerikalı Yahudi gençlere İsrail..
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"