Malatya’da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Malatya’da meydana gelen iki ayrı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi’ndeki bir kafede iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada G.M., O.M. ve H.Y. aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Aynı saatlerde Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Posbıyık Sokak’ta meydana gelen bir diğer bıçaklı kavgada ise 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri her iki olayla ilgili inceleme başlattı.