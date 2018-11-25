0553 313 94 23

Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

25 Kasım 2018 Pazar 18:17
Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Menekli ile Şahabettin Torun ve kardeşi Mehmet Torun arasında Akçadağ ilçesi Aşağıörükçü Mahallesi'nde, henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayda Torun kardeşler bıçakla, Menekli ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 18:17
  1. Akçadağ
  2. Asayiş
  3. kavga
  4. Malatya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsviçreli çiftçilerin "boynuzlu inek" talebi reddedildi
    1. İsviçreli çiftçilerin "boynuzlu inek"..
    2. Sezon Hamilton'ın zaferiyle kapandı
    3. Hırsızlık zanlılarının evlerinde..
    4. Basketbolda maçın ardından
    5. Erkekleri rekabet mutlu ediyor..
    6. Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
    7. Bingöl'de 5 dakikalık dolu yağışı,..
    8. Batman ve Diyarbakırlı iş adamları..
    9. Karaman'da hırsızlık
    10. Peygamberimizin hayatından...
    11. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    12. "Filistinli esirlerin önderi" için..
    13. Tekirdağ'da korkutan fabrika yangını
    14. Soğanı gazeteye sarıp saklayın
    15. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    16. Eline pencere demiri saplanan çocuk..
    17. Örgü ve el işleri bunamaya karşı çok..
    18. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    19. Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu..
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?