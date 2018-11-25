Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Menekli ile Şahabettin Torun ve kardeşi Mehmet Torun arasında Akçadağ ilçesi Aşağıörükçü Mahallesi'nde, henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayda Torun kardeşler bıçakla, Menekli ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.