0553 313 94 23

Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya’da yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

04 Ağustos 2019 Pazar 20:05
Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya’da yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. kız kardeşi olduğu ileri sürülen G.A. ve arkadaşı K.K. ile henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.A., G.A. ve K.K.’yı bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri H.A.’yı yakalamak için çalışma başlatırken yaralı şahıslar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 20:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa Şehir Hastanesinin resmi açılışı yapıldı
    1. Bursa Şehir Hastanesinin resmi açılışı..
    2. Fas üniversitelerinde Arapça zorunlu..
    3. Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak..
    4. 21. Uluslararası Seydikemer Beşkaza..
    5. Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı..
    6. ABD'de saldırı! Çok sayıda yaralı var
    7. Kurtdere’ye Ali Gürbüz damgasını vurdu
    8. ABD’de silahlı saldırılar sonrasında 5..
    9. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
    11. Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    12. İYİ Partili isim MHP'ye geçti
    13. Türkiye Sörf Ligi 1. ayak yarışları
    14. Kafasına bir el ateş eden polis memuru..
    15. İran'ın el koyduğu gemi Irak'a ait
    16. Dündar’dan Erdoğan’a meydan müjdesi
    17. Esad rejimi İdlib’i vurdu: 1 ölü, 5..
    18. Antalya’da 41 boğa güreş tuttu
    19. Gazişehir Gaziantep salonda çalıştı
    20. Motorunda uyuşturucu taşıyan kişi..
    21. Özge Yılmaz Balkan Şampiyonu
    22. Türk sporculardan 9 madalya
    23. ABD’li bilim adamları keşfetti:..
    24. Osmanlıspor, Teknik Direktör Mustafa..
    25. Atletizmde Kayseri Farkı
    26. Tunus'ta Nahda Hareketi cumhurbaşkanı..
    27. ‘Hükümet Kadın’ seçimi kazandı
    28. 60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı..
    29. Konya’da motosiklet otomobile çarptı:..
    30. Suvarlı beldesindeki belediye..
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar