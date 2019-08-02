Malatya’da bıçaklı kavga: 1 yaralı Malatya’da iki akraba arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya’da iki akraba arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Öğretim Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta ailevi sebeplerden dolayı tartışmaya başlayan E.K. ile İ.B. arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada İ.B. tarafından bıçaklanan E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, İ.B. olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri İ.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı E.K. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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