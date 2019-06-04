Malatya'da bıçakların kullanıldığı 2 kavgada 2 kişi ağır yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen 2 ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Coşkun Ş. (70) ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında, Battalgazi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde çıkan tartışma bir süre sonra bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan ve 112 acil servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Coşkun Ş, yoğun bakıma alındı.

Asayiş ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

- Diğer kavgada da 1 kişi ağır yaralandı

Hamit Ö. ile Mehmet A. arasında, Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı mesire alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa süre içinde bıçaklı kavgaya dönüştü.

Hamit Ö'yü bıçakla yaralayan şüpheli Mehmet A. olay yerinden kaçtı.

112 acil servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Hamit Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Asayiş ekipleri, kısa süre sonra şüpheli Mehmet A'yı gözaltına aldı.