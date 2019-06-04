0553 313 94 23

Malatya’da bayramlaşma töreni düzenlendi

Malatya protokolü ile vatandaşlar, düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı.

04 Haziran 2019 Salı 14:47
Malatya’da bayramlaşma töreni düzenlendi

Malatya protokolü ile vatandaşlar, düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı.


Malatya Valiliği’nin öncülüğünde, Büyükşehir başta olmak üzere tüm ilçe belediyeleri, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile resmi bayramlaşma töreni tertiplendi.


Bu yıl il kez 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen bayramlaşmaya, Gençlik ve spor Bakan yardımcısı İhsan Selim Baydaş Malatya Valisi Aydın Baruş, Ak Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2.Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Hançeri Sayan, İl Emniyet Müdürü Ömer Oral, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ile resmi kurumların müdürleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,"Ramazan Bayramının ülkemize ve İslam alemine barış, huzur getirmesini öncelikle temenni ediyorum. Bayramlar bildiğiniz gibi, milletlerin, ümmetlerin önemli gün ve olayları, zamanı gelince Milletçe, ülkece sevgi ve mutluluk içerisinde kullanılan günlerdir. Ramazan Bayramı da bu güzel günlerden bir tanesidir. Bugün, 15 Temmuz meydanında Ramazan Bayramını tüm milletçe coşku ve sevinç içerisinde idrak ediyoruz. Bu konuda Valimize de teşekkür ediyorum. Hakikaten meydan anlamında bütün Malatya’yı kucaklayacak ve Malatya’nın bütün fotoğrafının yansıtıldığı bir meydanda, Ramazan Bayramını kutluyoruz. Hakikaten meydana sığmadık. Bundan sonraki süreçte daha yeni tedbirler almak sorumluluğumuz olduğu kanaatindeyim" dedi. Malatya Valisi Aydın Baruş ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bugün çok mutluyuz. Huzur ve mutluluk içerisinde bu güzel bayram günlerini idrak ediyoruz. Ramazan ayı gibi yardımlaşmanın, dayanışmanın zirveye çıktığı bir ay olan kutsal günleri tamamladık. Cenab-ı Mevla’nın bize hediyesi olan bu güzel günlere sağlık içerisinde ulaştık. Burada gözlemlediğimiz, kardeşlik ve dostluk havasının Bayram’dan sonrada devam etmesi en büyük temennimizdir. Çünkü ülkemizin, Malatya’mızın her zaman buna ihtiyacı var. Bizler birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olursak, birbirimize sımsıkı sarılırsak, aramızdaki küskünlükleri, dargınlıkları unutur ve ülkemizin idealleri olan hedefler doğru hep birlikte çalışırsak bizden mutlusu olmaz. Hakikaten de lider bir ülkenin mensubu olmanın gururunu hisseden insanlar oluruz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Böyle bir yoğun teveccüh olacağını bilseydik bir kaç çadır daha kurdurduk buraya. İnşallah Bundan sonraki bayramlarda daha fazla Malatyalıyı aramızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 14:47
  1. fotoğraf
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cabbar Başkan’dan Çocuklara Bayram Şekeri İkramı
    1. Cabbar Başkan’dan Çocuklara Bayram..
    2. ABD Başkanı Trump Downing Street’te
    3. İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit..
    4. Marmaris’te resmi bayramlaşma töreni..
    5. Kampta akrep sokan kadına drone’lu..
    6. Develi’de Ramazan Bayramı Kutlamaları
    7. Temel Karamollaoğlu'ndan 23 Haziran..
    8. Kayseri’de feci kaza: 4 yaralı
    9. "Katma değeri yüksek ürünler..
    10. Sultan Abdülaziz darbeciler tarafından..
    11. Develi İlçe Protokolünden Trafik..
    12. Aydın’da il protokolü bayramlaştı
    13. Ersan İlyasova: “Milli takımla madalya..
    14. Aman dikkat! Neden tatilden sonra..
    15. Zonguldak'taki bıçaklı kavga
    16. Mardin’deki bayramlaşmaya Süryaniler..
    17. Uçuruma düşerek hayatını kaybeden..
    18. Polisten tatilcilere "ut"lu mola
    19. Kayın biraderlere kurşun yağmuru: 1..
    20. İspanya'da Diego Costa'ya vergi..
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."