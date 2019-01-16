Malatya'da aranan kişilere yönelik operasyon Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi

MALATYA (AA) - Malatya'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üyelik, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet, "Vergi Usül Kanununa muhalefet" gibi suçlardan haklarında 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişinin yakalandığı vurgulanan açıklamada, zanlıların işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği kaydedildi.





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